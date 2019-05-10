"ضاحية الخالدية" في الشارقة يطلق جائزة "رتل"

الشارقة (الاتحاد) أطلق مجلس ضاحية الخالدية، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، جائزته القرآنية التي تحمل اسم (رتل) في دورتها الثالثة، في إطار حرصه على ربط الأجيال بالقرآن الكريم خلال شهر رمضان الكريم.

ودعا خلفان سعيد المري، رئيس مجلس ضاحية الخالدية، الطلاب والطالبات كافة من أهالي الضاحية إلى سرعة المشاركة في الجائزة، وحضور الحصص القرآنية، بعد أن تم توفير محفظين ومحفظات للقيام على تعليم المشاركين والمشاركات أحكام التجويد والتلاوة، وذلك في مقر الضاحية.

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