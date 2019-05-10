تحذير من شراء الأغنام عبر "الإنترنت"

محمد صلاح (رأس الخيمة)

تشهد أسواق الأغنام والمواشي زيادة الطلب على شراء الأغنام والماعز المحلية بحسب تجار في أسواق رأس الخيمة، وذلك بعد تراجع أسعارها مقارنة بالسنوات الماضية، ويفضل العديد من الزبائن شراء المنتجات المحلية التي تتميز بطعمها وجودة لحومها.

من ناحيتها حذرت وزارة الاقتصاد جميع الزبائن من الشراء بدون فواتير كما حذرت من الشراء من المواقع الإلكترونية التي تعرض صوراً غير واقعية للحيوانات التي لديها، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة والذي أكد أن فاتورة الشراء هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء في شراء جميع السلع والمنتجات والحيوانات المذبوحة والحيوانات الحية من الأسواق. وأضاف النعيمي: لدينا رقابة مستمرة على الأسواق بالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة للرقابة على أسواق المواشي والأغنام والتأكد من الأسعار، مشيراً إلى أن هناك تراجعاً في أسعار اللحوم بصفة عامة وهو ما انعكس على الأسعار المحلية منها سواء المذبوحة أو الحيوانات الحية بالأسواق، مشدداً على ضرورة معاينة هذه الحيوانات على أرض الواقع وعدم اللجوء لصور المزادات الالكترونية التي غالباً ما تكون غير واقعية، مؤكداً على توفر كميات كبيرة من الحيوانات المحلية والمستوردة الكافية لحاجة الأسواق.

من ناحيته أكد ناصر اليافعي أحد تجار المواشي في سوق رأس الخيمة أن الأسعار الحالية في السوق مناسبة وهناك إقبال متزايد على شراء الحيوانات الحية خاصة الأغنام والماعز المحلية من قبل الزبائن خلال شهر رمضان الفضيل.

وأضاف: بالنسبة للتيوس المحلية تتراوح بين 600 700 درهم للأوزان الصغيرة وبين 800 - 1000 درهم للأوزان التي تصل إلى 15 كيلو للتيس، ويوجد بالسوق أغنام محلية وهندية، وكشميرية ويتراوح سعر المحلي بين 1000 1300 درهم حسب الوزن والذي يزيد عن 20 كيلوجراماً بينما يصل سعر الكشميري إلى 500 درهم بالنسبة للأوزان الصغيرة.

وأوضح محمد سعيد تاجر بالسوق أن هناك إقبالاً متزايداً على شراء الأغنام والماعز المحلية في الشهر الفضيل من قبل المستهلكين والجمعيات الخيرية والمطاعم والتي لديها طلبيات يتم توريدها بشكل يومي، مشيراً إلى أن أسعار الحيوانات الحية تراجعت هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة لتراجع أسعار المستورد بصفة عامة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المنتجات المحلية أيضاً.

وقال عبد الله الشحي أحد مربي الأغنام في منطقة شعم إن هناك ارتفاعاً في مساهمة الإنتاج المحلي من المواشي والأغنام في حاجة الأسواق المحلية، حيث تصل في الوقت الحالي لحوالي 30%، مشيراً إلى أن رفع هذه النسبة في المستقبل يتطلب دعم المربين ، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية مناسبة للمستهلك وغير مناسبة للمربين مع ارتفاع قيمة الأعلاف.

وأضاف: الأمطار التي هطلت هذا العام ستساهم في مد موسم الرعي لفترات أطول في بعض المناطق الجبلية وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أعداد وأحجام الحيوانات التي سيتم طرحها في الأسواق خلال الأشهر المقبلة حتى عيد الأضحى المبارك.