"الموروث الشرطي".. في "مجلس الياسي"

أبوظبي ( الاتحاد) نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي محاضرة في مجلس محمد الفلاحي الياسي بمنطقة الظفرة بعنوان «الموروث الشرطي لشرطة أبوظبي».

وتناولت المحاضرة مجموعة من المحاور المهمة تم خلالها تقديم شرحاً عن مراحل تأسيس شرطة أبوظبي، والمواكب والسيارات التي استخدمتها شرطة أبوظبي، واهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) بالموروث الشرطي، وتعريف الجمهور بالمتاحف الخاصة بالموروث الشرطي ودعوتهم لزيارتها والتعرف عليها عن قرب.

واستمع الحضور لشرح مفصل عن الموروث الشرطي لحصن المقطع، ودوره كحارس قديم لجزيرة أبوظبي، في الخمسينات من القرن الماضي، وتعرفوا إلى أهمية الحصن في التاريخ المعاصر لإمارة أبوظبي.

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