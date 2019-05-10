نورة الكعبي تكرم 1112 متفوقاً بجامعة زايد

أبوظبي (الاتحاد) أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة جامعة زايد أن جامعة زايد دائمة الحرص على تطوير البرامج والمساقات في تخصصاتها المتنوعة بما يلبي الاحتياجات المتغيرة والمتطورة في سوق العمل.

جاء ذلك، في كلمتها بالحفل الذي أقامته الجامعة، بحضور الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، لتكريم 1112 من طلبتها لتفوقهم وحصولهم على مرتبة الشرف «لائحة العميد» في الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي 2018/2019 بمعدل درجات تراكمي 3.6 فأعلى، بهدف تشجيع الطلبة الذين أظهروا مستوى استثنائياً من الالتزام والتفاني في دراستهم الأكاديمية.

وأشارت معاليها إلى أن التفوقَ هدف يتطلب جهدا مكثفا ودأبا على العمل الجاد من أجل بلوغه والاستمرار فيه، وهذا يتحقق بتوسيع الأفق الدراسي، بحيث لا يكتفي الطالب أو الطالبة بالإلمام بالمعلومات، وإنما بتأصيلها وإعمال البحث فيها والتحقق من مرجعيتها وأصالة مصادرها ومواكبة تطورها.

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