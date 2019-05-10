تجربة بلدية أبوظبي أمام وفد المدينة المنورة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلعت بلدية مدينة أبوظبي وفداً من هيئة تطوير المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة على خدماتها المتنوعة، ودورها في دعم التنمية المستدامة في أبوظبي.

جاء ذلك خلال استقبال البلدية وفدا من الهيئة برئاسة سعود عبدالعزيز الرحيلي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتنمية الحضرية في المدينة المنورة، وعدد من المسؤولين، كما حضر اللقاء عويضة أحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم والمساندة، والسيد أحمد عبد الصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني، وممثلون عن البنية التحتية وأصول البلدية، والبيانات المكانية.

وقدمت البلدية إلى الوفد الضيف عروضا تقديمية مفصلة حول التقنيات الحديثة المستخدمة في بلدية مدينة أبوظبي والمتعلقة بتقديم الخدمات وتحسينها، وكذلك تناول الاجتماع مشروعاً مميزاً أنجزته البلدية خلال السنة الماضية وهو مشروع التحول الرقمي الشامل للخدمات الرقمية المتكاملة، مبينة الأثر الإيجابي الذي انعكس على طبيعة الخدمات ومستوى الرضا الجماهيري عن أداء البلدية وخدماتها.

واستعرضت البلدية أمام الوفد الضيف تحليل النتائج لحركة المعاملات بعد إطلاق منصة الخدمات الرقمية (سمارت هب) مسجلة ارتفاع الاستخدام الرقمي للخدمات من قبل المتعاملين، وكذلك ارتفاع عدد المسجلين، وانخفاض عدد المعاملات المقدمة عبر مراكز خدمة المتعاملين التقليدية، وقد بلغت نسبة الخدمات الرقمية المتاحة على المنصة 100%، موضحة أن نسبة المعاملات الرقمية بلغت أكثر من 90% بمقابل 10% معاملات تقليدية.

وأكد الوفد السعودي الشقيق حرصه على الاستفادة من التجارب الناجحة والتاريخ الزاخر بالإنجازات لبلدية مدينة أبوظبي في جميع المجالات وتوظيف هذه التجارب في دعم الرؤية التطويرية للهيئة.