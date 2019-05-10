نورة السويدي: "إفطار القيم الإماراتية" ينشر التسامح

أبوظبي (وام) أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن مبادرات الخير لا تأتي إلا من أهل الخير وأن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» هي في صدارة أهل الخير وتطلق دائما مبادرات العطاء والخير وتسعى إليها.

وأشادت السويدي بمبادرة سمو الشيخة فاطمة «إفطار القيم الإماراتية» التي أطلقتها سموها أمس الأول، وقالت إنها تدعو إلى شيئين أساسيين: الأول التعريف بالقيم الإماراتية والتراث الإماراتي المجيد الذي أرسى قواعده الآباء والأجداد ورسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ودعا إليه طيلة حياته، والثاني: نشر التسامح بين الناس وتعميق الشعور بهذا السلوك الإنساني عند المواطن ومن يعيش على هذه الأرض المباركة.

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