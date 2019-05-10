"نقل أبوظبي" تسحب السفن المهملة من الحديريات

أبوظبي (الاتحاد) في إطار مسح بحري ميداني شمل المياه الداخلية لإمارة أبوظبي، قامت دائرة النقل بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص بسحب سفينة كبيرة كانت تقبع في المياه أمام شواطئ جزيرة الحديريات مقابل منطقة البطين في أبوظبي، والتي كانت تشكل عائقاً وخطراً على الملاحة في الممر المائي، وقد تم نقل السفينة إلى منطقة مخصصة للسفن والقوارب المهملة والمهجورة في منطقة المصفح الصناعية.

وأكد الكابتن سيف المهيري المدير التنفيذي للقطاع البحري بالانابة أن ذلك يأتي في إطار حملة شاملة تقوم بها دائرة النقل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، لتحديد السفن والوسائل البحرية المهملة والتي يجب إزالتها والتخلص منها ضمن الجهود التي تبذلها الدائرة لتنظيف القنوات المائية وتعزيز انسيابية حركة الملاحة البحرية سعياً لتعزيز أمن وسلامة مرتادي البحر وحماية البيئة البحرية والحفاظ على المظهر الحضاري للشواطئ وتحقيق الاستدامة البيئية.

ونوه المهيري إلى ضرورة أن يقوم أصحاب السفن والقوارب المهملة والمسؤولين عنها، بإزالتها في أقرب وقت ممكن والتعاون مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على بيئة بحرية آمنة بما يضمن انسيابية الممرات المائية، ويحافظ على البيئة البحرية ويدعم السياحة والأنشطة الترفيهية في هذا القطاع ويعزز أمن وسلامة المجتمع ولا سيما مرتادي البحر وشواطئ الإمارة.

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