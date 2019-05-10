"المير الرمضاني" من "تنمية المجتمع" لـ 1000 أسرة مستحقة

عجمان (الاتحاد)

شاركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، في فعالية تجهيز علب المير الرمضاني التي تستهدف توفير مواد غذائية لعدد 1000 من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود في جميع إمارات ومناطق الدولة، والتي تتم بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية وشركاء الوزارة في التنمية.

وقد شارك في فعالية تعبئة «المير» التي أقيمت في مركز سعادة المتعاملين في عجمان، التابع لوزارة تنمية المجتمع، سيف النعيمي مدير الهلال الأحمر الإماراتي بعجمان، وأحمد الرئيسي مدير مركز شباب عجمان، وموظفو وزارة تنمية المجتمع، وعدد من المتطوعين من مختلف الأعمار ومن فئات المجتمع كافة، وهم من المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع، «متطوعين.امارات»، من الشباب والأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي الدوائر والجهات المحلية والخاصة.

ومبادرة المير الرمضاني هي عبارة عن تجهيز مواد غذائية أساسية تحتاجها الأسرة في شهر رمضان المبارك، عبر تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية، ومن ثم توزيعها على الأسر المستحقة من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة والمنتشرة في مختلف إمارات ومناطق الدولة، والبالغ عددها عشرة مراكز.