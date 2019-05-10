63 منتسباً في دورتين بأبوظبي حول "ضحايا الكوارث"

أبوظبي (وام) نظمت إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، دورتين تخصصيتين عقدتا في مبنى أكاديمية الشيخ سيف للعلوم الشرطية والأمنية بأبوظبي، بمشاركة 63 منتسباً، الأولى بعنوان «التعرف على هوية ضحايا الكوارث، وفقاً لمعايير الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول» والثانية عن «التعامل مع ذوي الضحايا».

وأوضح العقيد أحمد ناصر الكندي، مدير الإدارة، أن هذه الدورات تأتي بهدف تنمية القدرات الفنية والمهارات الشرطية، في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وفق أرقى المعايير العالمية، ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وأشار النقيب عبد الرحمن سيف الزعابي، مدير مكتب شؤون الضحايا بالإنابة، إلى أن عدد المشتركين في الدورة الأولى بلغ 30 منتسباً، تعرفوا خلالها على الآليات والإجراءات البروتوكولية العالمية المعتمدة من قبل «الإنتربول» في التعرف على ضحايا الكوارث.

وشارك في الدورة الثانية 33 منتسباً من مختلف الإدارات الشرطية، تعرفوا خلالها على آليات تلقي البلاغات والاستفسارات من أهالي الضحايا أثناء الأزمات والكوارث، وكيفية تسجيل بيانات الضحايا والناجين، وغيرها.

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