رأس الخيمة (وام) وزع مستشفى رأس الخيمة وجبات إفطار على مئات من سائقي سيارات الأجرة في الإمارة، تقديراً لجهودهم ولساعات العمل الطويلة، في فعالية أقيمت في مبنى المستشفى.

وتوجه الدكتور رضا صديقي الرئيس التنفيذي لأربيان هيلث كير جروب، والمدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة بالشكر لسائقي سيارات الأجرة، معتبراً جهودهم المجتمعية هامة، وأن تقديم وجبات الإفطار ليس إلا لفتة صغيرة وعربون تقدير لجميع سائقي سيارات الأجرة في رأس الخيمة الذين يسهلون تنقلنا بغض النظر عن حالة الطقس أو درجات الحرارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى رأس الخيمة يقدم وجبات إفطار لسائقي الأجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.