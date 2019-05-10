شرطة دبي تبحث تعزيز تكامل قطاعاتها

دبي (وام) بحثت شرطة دبي خلال اجتماع الإدارات العامة والفرعية التكامل بين قطاعاتها الشرطية المختلفة في سبيل توحيد الجهود والتنسيق في المبادرات والمشاريع المشتركة.

ترأس الاجتماع، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، بحضور مديري الإدارات العامة والفرعية في القطاعين.

وأكد اللواء العبيدلي أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعات في منظومة العمل الواحدة، لما لذلك من أثر في تحفيز الموظفين على خلق مشاريع ومبادرات مشتركة تحقق المستهدفات، وترفع من مستوى النتائج، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي 2021، إسعاد المجتمع، مدينة آمنة، الابتكار في القدرات. بدوره، قال اللواء بخيت إن اجتماع الإدارات العامة والفرعية لبحث ومناقشة المشاريع والمبادرات المشتركة، والتنسيق في تنفيذ الحملات والأنشطة، من شأنه وضع خطط مشتركة تخدم العمل في كلا القطاعين/‏‏‏‏«التميز والريادة» و«إسعاد المجتمع والتجهيزات»/‏‏‏‏ وتحقق إنجازات ونتائج أفضل بتوحيد منهجيات العمل.

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