شرطة دبي تناقش جودة إجراءات العلاج في الخارج

دبي (وام) نظمت إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج بالإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي الملتقى السنوي «رعايتكم غايتنا» في قاعة حمدان بن محمد في القيادة العامة لشرطة دبي.

جاء ذلك، بحضور العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والمقدم دكتور محمد الجناحي، مدير إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، وعدد من الضباط والعسكريين من مختلف الرتب، وذلك بهدف الالتقاء مع الموظفين العاملين في شرطة دبي، الذين تلقوا العلاج خارج الدولة، لتبادل الآراء والمقترحات وسماع التجارب، والوقوف على أهم التحديثات في نظام طلبات العلاج خارج الدولة.

وناقش الحضور عدداً من النقاط، شملت مستوى وضوح الإجراءات الخاصة بطلب العلاج خارج الدولة، ومدى سرعة إنجاز المعاملات الإدارية المتعلقة بالعلاج، وتجاوب فريق الإدارة نحو توفير المتطلبات مثل الموافقات، والمواعيد، وتذاكر السفر، وأهمية الدليل الإرشادي لسفر العلاج، والتواصل مع الملحقيات الصحية، وجودة الطاقم الطبي الذي قدم الخدمة، ودرجة الرضا العام عن خدمات العلاج.

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