برنامج تعليمي يساعد مرضى السكري على الصيام

دبي (وام) أطلق «التحالف الدولي لمرض السكري ورمضان» برنامجاً تدريبياً جديداً يهدف إلى تزويد خبراء الرعاية الصحية ومرضى السكري في المنطقة بالتدريبات والمعلومات المفيدة لمساعدتهم على إدارة حالتهم الصحية بأمان وصيام شهر رمضان المبارك دون مخاطر.

ويحمل البرنامج الذي نظم بدعم من شركة «سانوفي» الطبية عنوان تدريب المدربين «TTT» وتم خلاله تدريب أخصائيي الرعاية الصحية الذين تم تكليفهم بنقل المعرفة والمهارات التي اكتسبوها إلى مدربين محليين آخرين في بلدانهم.

وتمثل إدارة مرض السكري أثناء صيام شهر رمضان المبارك تحديّاً كبيراً للمرضى ومزودي الرعاية الصحية على حد سواء. حيث جاء هذا البرنامج استجابة لهذه التحديات التي تواجه الصائمين حسب ما توصلت إليه مجموعة من خبراء مرض السكري في البلدان المعنية العام الماضي والحاجة إلى تعزيز وعي المرضى وضمان تدريب جميع مزودي خدمات الرعاية الصحية بشكل جيد عبر تحديث الأدوات التعليمية المطلوبة، وتحسينها للمساعدة في إدارة مرض السكري بشكل أفضل خلال الصيام.

وقال الدكتور محمد حسنين، رئيس مجلس «إدارة التحالف الدولي لمرض السكري ورمضان» واستشاري أمراض الغدد الصماء في مستشفى دبي: إن التعايش مع مرض السكري يتطلب مراقبة ورعاية مستمرة للمرضى وتغييرات في أنماط حياتهم والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند صيام شهر رمضان المبارك، نظراً لما قد تنطوي عليه من مخاطر صحية ينبغي إدارتها بكفاءة.

من جهته، قال جان بول شوير رئيس ومدير عام «سانوفي» في منطقة الخليج العربي: من الضروري لمرضى السكري إدراك كيفية صيام شهر رمضان المبارك، معرباً عن أمله في أن يشكل برنامج تدريب المدربين نموذجاً مستداماً للتعليم وتعزيز الوعي وإتاحة الوصول بسهولة إلى المعلومات والأدوات التعليمية.

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