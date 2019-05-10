"حمدان الطبية" تكرم طلبة جامعة رأس الخيمة للطب

دبي (وام) كرمت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية الطلبة الفائزين في مسابقة أفضل البحوث المقدمة في المؤتمر العلمي العاشر لطلبة جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

وعبر عبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عن سعادته بنجاح المؤتمر، مؤكداً حرص الجائزة على تعزيز ثقافة البحث العلمي، وتشجيع المبادرات البحثية من الباحثين الشباب لخلق جيل جديد من المبتكرين.

وفاز في المسابقة عن فئة جوائز بحوث خريجي الجامعة التي قدمت كمحاضرات في المؤتمر بحث بعنوان، تقييم التفاعلات المحتملة للعقاقير الدوائية وردود الفعل الضارة للعقاقير بين مرضى الكلى المزمن في مستشفى للرعاية الثانوية في رأس الخيمة، وفاز عدد من البحوث التي قدمها الطلبة بفئة جوائز البحث المعتمد على المختبرات والمسح الاستقصائي والملصقات البحثية القائمة على دراسة الحالات.

كما فاز 3 من الطلبة بجائزة الجامعة للابتكار، بينما حصل فيلم بعنوان «لقاحات تسبب التوحد» على جائزة الأفلام المشاركة في المؤتمر.

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