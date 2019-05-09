سيف بن زايد يعزي بوفاة صالح أحمد عبدالله الملا المنصوري

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء بوفاة المغفور له صالح أحمد عبد الله الملا المنصوري.
وأعرب سموه لأبناء الفقيد محمد وعبدالله ومنصور خلال زيارته مجلس الخبيصي بالعين، عن خالص عزائه و مواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر و السلوان.
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