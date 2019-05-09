حاكم عجمان يستقبل عبدالله بن راشد المعلا وجموع المهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في قصر الزاهر الليلة، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، الذي قدم لسموه التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة و العافية.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأعيان البلاد، ومعالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي وجمعة الماجد، ومدراء المصارف ورجال المال والأعمال، ورئيس نادي عجمان الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين، وأصحاب المؤسسات والهيئات والشركات والمصانع العاملة في الإمارات، ووجهاء القبائل، وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات الإسلامية، وكبار الشخصيات، ومديري العديد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وكبار المسؤولين في الدولة.

وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات بالرقي والتقدم والازدهار.

وحضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وسعادة طارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة و كبار المسؤولين.

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