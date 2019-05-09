طحنون بن محمد يزور مبارك ومطر المهيري

العين (وام) زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، أمس مبارك عبدالله المهيري ومطر عبدالله المهيري، في منزل الأسرة بمنطقة المرخانية في مدينة العين. وتبادل سموه الأحاديث الودية التي تجسّد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن، والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم.

رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان.

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