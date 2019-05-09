طحنون بن محمد يعزي محمد المنصوري في وفاة والده

العين (وام) قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى محمد فاضل حمد عصيان المنصوري، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في مجلس المرخانية بمدينة العين.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

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