حاكما أم القيوين ورأس الخيمة يستقبلان المهنئين بشهر رمضان

أم القيوين ورأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني وعدد من الشيوخ وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميرى وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وعدد من المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام أمس جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من وفد مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم برئاسة الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة المؤسسة ووفد دائرة المحاكم برئاسة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس الدائرة ووفد النيابة العامة برئاسة المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة ووفد غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة برئاسة محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة ووفد وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة ووفد الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بموفور الصحة والعافية وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.