حاكم الشارقة يتقبل تعازي حاكمي عجمان وأم القيوين بوفاة مريم السويدي

الشارقة (الاتحاد)

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة مريم بنت سالم السويدي، من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين.

وأعرب أصحاب السمو الشيوخ عن خالص تعازيهم ومواساتهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وذلك، مساء أمس، في منزل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حميد بن محمد القاسمي الكائن في منطقة الياش بمدينة الشارقة.

وتقبل سموه التعازي من الشيخ أحمد بن سعود المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعيان ووجهاء البلاد والقبائل وكبار المسؤولين في الدوائر والمسؤولين في الدوائر المحلية ووفود الصروح العلمية.

وأعرب الجميع عن صادق مواساتهم وتعازيهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

حضر واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل، والشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من الشيوخ.