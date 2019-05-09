3 جامعات محلية تشارك بمسابقة سانت جوبان للتصميم العمراني المستدام

دبي (وام) شارك 24 فريقاً من 3 جامعات محلية في مسابقة سانت جوبان الدولية للتصميم العمراني المستدام في دورتها الـ15 والتي تأتي هذا العام تحت مبادرة التطوير الحضري لمنطقة محطة القطارات الرئيسة لمدينة ميلان الإيطالية.

نظم الجولة الوطنية للجامعات المحلية المشاركة في المسابقة بلدية دبي وسانت جوبان ومركز البيئة للمدن العربية، وتم اختيار الفريق الأول ليشارك في النهائيات التي تحتضنها مدينة ميلان خلال شهر يونيو من هذا العام 2019.

وتم عرض مشاريع الجامعات المحلية المشاركة في المسابقة بمعرض داخلي في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي وتم التقييم من قبل لجنة من خبراء الاستدامة والتصميم المهنيين المتخصصين وفق معايير علمية شفافة واختيار وتكريم أفضل ثلاثة تصاميم فائزة للمشاركة في النهائيات التي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال العام الحالي حيث أحرزت كلية مانيبال المركزين الأول والثاني فيما حصلت الجامعة الكندية بدبي على المركز الثالث.

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