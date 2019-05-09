مجالس الداخلية الرمضانية تناقش «قيم السلام»

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق اليوم أول مجالس وزارة الداخلية في دورتها الثامنة، لتناقش موضوع «قيم السلام» ضمن الموضوعات المجتمعية الحيوية التي تتناولها تحت عنوان «الأخوة الإنسانية»، حيث سيعقد 9 مجالس في إمارات الدولة.

وقال العميد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، المشرف العام على المجالس، إنها تأتي تحت شعار «الأخوة الإنسانية» وتتناول مجموعة من المواضيع التي جاءت استلهاماً من جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعزيز التعايش المجتمعي، وترسيخ مبادئ وقيم السلام بين الشعوب، وتحقيق الأخوة الإنسانية من خلال مجموعة من المبادرات، والتي تؤكد دور قيادتنا الرشيدة في المضي قدماً على نهج التسامح الذي قامت عليه الإمارات على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه).

وأوضح أن المواضيع الرئيسة ستتناول «قيم السلام» و«مكافحة التمييز والكراهية » و«آفة الإرهاب» و«علاقة الشرق بالغرب» و«الإمارات وصناعة التسامح» و«نشر الأخلاق» و«كبار المواطنين وأصحاب الهمم» و«المرأة والطفل».