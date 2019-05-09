أمل القبيسي تبحث مع البرلمان الأفريقي ومجلس الشيوخ بالكونغو العلاقات الثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائها رئيس البرلمان الأفريقي، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعضاء هيئة المكتب بالبرلمان الأفريقي على هامش أعمال افتتاح الدورة العادية الثانية للبرلمان الأفريقي من الدور البرلماني الخامس، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لاسيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في دول القارة الأفريقية.

فقد التقت معالي الدكتورة أمل القبيسي كلاً على حدة، معالي روجيه نكودو دانج رئيس البرلمان الأفريقي، ومعالي بيير نغولو، رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعضاء هيئة المكتب بالبرلمان الأفريقي.

وجرى خلال هذه اللقاءات، التأكيد على أهمية توحيد جهود العمل البرلماني من خلال عقد لقاءات مكثفة ووضع استراتيجيات والتواصل مع شعوب وبرلمانات العالم وتوحيد الرؤى خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، من خلال مساندة عمل الحكومات في تفعيل العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية، بما يساهم في مواجهة تبعات الأحداث التي تجري في عدد من دول المنطقة، مثل الإرهاب والتطرف والفكر الضال، واللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية، والاهتمام بالمرأة والطفل كأكثر الشرائح التي تعاني جراء اللجوء، والحرص على استئناف مسيرة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق الأمن والسلام، وحضر اللقاءات محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

وأعربت معالي القبيسي خلال لقائها معالي روجر نكودو دانغ رئيس البرلمان الأفريقي وأعضاء هيئة المكتب بالبرلمان الأفريقي، عن الشكر لدعم رئيس البرلمان الأفريقي، وأعضاء هيئة المكتب بالبرلمان الأفريقي، ومشدده على أهمية تطوير العلاقات بين الإمارات والدول الأفريقية على المستويين الحكومي والبرلماني، وأهمية تناول قضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال التنمية المستدامة، وبأن صفة منح دولة الإمارات متمثلة بالمجلس الوطني عضواً مراقباً، واتفاقية التفاهم والصداقة التي تعتبر الأولى من نوعها التي يوقعها البرلمان الأفريقي مع برلمان منفرد المجلس الوطني الاتحادي تفتح الباب لتعزيز تلك العلاقات بين الجانبين.

وبحثت معاليها خلال لقائها معالي بيير نغولو، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الكونغو الديمقراطية، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.