البواردي يستقبل السفير اليمني لدى الدولة

أبوظبي (وام) استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي أمس فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات الراهنة، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيف.

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