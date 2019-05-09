محمد بن زايد يبعث رسالة خطية إلى نائب رئيس وزراء إيطاليا

روما (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية إلى معالي ماتيو سالفيني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

سلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اللقاء الذي عقده مع معالي ماتيو سالفيني في العاصمة الإيطالية روما.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لإيطاليا التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل معالي ماتيو سالفيني سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتطويرها بين دولة الإمارات وإيطاليا، كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وإيطاليا وما تشهده مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من نمو مستمر.

من جانبه، أكد معالي ماتيو سالفيني على ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا من نمو وتطور مستمرين في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية.