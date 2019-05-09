الطيران المدني: لا يمكن تحديد تاريخ لإعادة تحليق الطائرة "بوينج 737 ماكس 8"

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل بشكل وثيق مع الإدارة الفيدرالية للطيران في الولايات المتحدة الأميركية والسلطات الأخرى في جميع أنحاء العالم للوقوف على آخر التطورات الجارية الخاصة بطائرات البوينج طراز B737-8Max.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن فريقاً منها شارك مؤخراً في اجتماعات فريق المراجعة الفنية، الذي تم تشكيله للنظر في أنظمة التحكم في الطائرة وأنها على تواصل مع الإدارة الفيدرالية للطيران في الولايات المتحدة الأميركية للحصول على المزيد من المعلومات الفنية بشأن التحسينات المقترحة. وعليه، لا يمكن حالياً تحديد تاريخ بإعادة السماح للطائرة بالتحليق قبل التأكد من جميع العناصر ضماناً لأمن وسلامة المسافرين.

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كانت العديد من الدول بينها الإمارات قد منعت تحليق الطائرة "B737-8Max" على إثر حادثين لتحطم طائرتين من هذا الطراز أوديا بحياة المئات إحداهما إثيوبية في مارس الماضي والثانية إندونيسية في أكتوبر الماضي، في غضون دقائق من إقلاعهما.

وستجرى شركة بوينج تغييرات على نظم الإنذار بقُمرة القيادة، وسوف تحدث الدليل التشغيلي لطاقم الرحلات. كما ستدرب الطيارين على نظم حاسوبية.

ولم يتضح بعد إلى متى سيستمر تعليق تشغيل هذا الطراز من الطائرات.