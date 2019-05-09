سكاي نيوز عربية تعلن عن برامج وفعاليات خاصة بشهر رمضان المبارك على كافة منصاتها الإعلامية

أعلنت سكاي نيوز عربية عن باقة متنوعة من البرامج الإخبارية والثقافية والاجتماعية لمشاهديها خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتميّز بمحتواها الاجتماعي والترفيهي الهادف للتفاعل مع المشاهد العربي ومواكبة التقاليد والعادات اليومية، وذلك عبر شاشة قناتها التلفزيونية ومنصاتها الرقمية، بالإضافة إلى برامج خاصة تُبث لأول مرة على محطة سكاي نيوز عربية الإذاعية خلال الشهر الفضيل.

وإلى جانب تغطيتها الإخبارية المتميزة على مدار 24 ساعة، تقدم سكاي نيوز عربية باقة برامجية متكاملة خلال الشهر الكريم، تشمل برنامج "الليلة" الذي يمزج على مدار ساعة بين الأخبار والفقرات الرمضانية الغنية يومياً في تمام منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة صباحاً بتوقيت الإمارات، يقدمه كل من الإعلاميين نانسي تابت وهاني زيادة مع مجموعة من الفقرات التي تتضمن ملخصاً لأبرز العناوين. وينتقل البرنامج بالمشاهد في رحلة بعنوان" سكاي في رمضان" تطلعهم فيها على أهم الفعاليات والقصص الرمضانية من العالم العربي، بالإضافة إلى مراجعة لأهم البرامج والأحداث التي تم عرضها سابقاً ضمن فقرة "ذاكرة رمضان".

وتشكل فقرة "مائدة رمضان" فرصة للمشاهدين للتعرف على أشهى الوصفات الرمضانية، بالإضافة إلى فقرات تلقي الضوء على المهن والأزياء الرمضانية، وأخرى تستعرض أجواء الشهر الفضيل من المدن حول العالم مع عرض لآخر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي والصحة والأزياء والموضة واستضافة لنخبة من مذيعي سكاي نيوز عربية ضمن هذه الفقرات.

وتستكمل الإعلامية لانا الجندي هذه الرحلة يومياً في رمضان لتطلع المشاهد على المواقف التي تحدث ضمن مواقع التصوير مع حوارات مثيرة وحصرية مع أبرز النجوم ضمن برنامج "كواليس النجوم" الساعة 7:30 بتوقيت السعودية، 8:30 بتوقيت الإمارات.

وتستمر سكاي نيوز عربية خلال الشهر الكريم بتنفيذ استراتيجيتها الجديدة المتمثلة في توفير المزيد من المحتوى الرقمي المبتكر على منصاتها لتلبية الحاجة المتنامية للمشاهد العربي للوصول بسرعة إلى المعلومات وآخر التطورات، وتقدم القناة مجموعة من البرامج الجديدة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها تتناول أهم العناوين والأخبار، وبرنامجاً أسبوعياً مع الإعلامي عبدالله البندر يلقي فيه الضوء على الوسوم (الهاشتاغات) والمواضيع الأكثر تداولاً على الانترنت في رمضان. ويقدم نخبة من المواهب الإعلامية في سكاي نيوز عربية مجموعة من الفقرات المصورة التي تقدم أفضل النصائح والممارسات الصحية خلال الشهر، بالإضافة على تسليط الضوء على الأحداث التاريخية ضمن فقرة "رمضان أبيض وأسود" وأخرى ترصد العادات الرمضانية العريقة من حول العالم.

ويقدم راديو سكاي نيوز عربية للمرة الأولى برنامجاً تفاعليًا جديدًا للمستمعين خلال شهر رمضان، إلى جانب برنامج إذاعي صباحي جديد ومباشر يعطي المستمعين آخر تطورات الأنباء وأخبار عالم الاقتصاد والأعمال، بالإضافة إلى تغطية للأحداث الرياضية ومواضيع ودردشات مواقع التواصل الاجتماعي.

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بالإضافة إلى ذلك، تبث سكاي نيوز عربية 15 فقرة إذاعية جديدة تعنى بالمواضيع الإنسانية على مدار اليوم خلال الشهر، مثل الدراما الرمضانية "هذا أنا" التي تأخذ المستمع للتعرف على قصص شخصيات تاريخية عظيمة، و"أيام زمان" التي تناقش أسباب تعلقنا بالدراما التلفزيونية التي كانت تعرض في رمضان سابقاً، بالإضافة إلى العديد من الفقرات المتخصصة في فن الطبخ، والنصائح المالية والشعراء العرب والتاريخ والتراث والأدب وغيرها.

يأتي إطلاق البرامج الرمضانية الجديدة بعد إطلاق سكاي نيوز عربية مؤخراً عن أكبر عملية تغيير وتطوير لها منذ انطلاقها في عام 2012، معلنةً بذلك عصراً جديداً للتغطية الإخبارية في المنطقة وخطوة غير مسبوقة تساهم في تطوير المشهد الإعلامي وتقنياته والارتقاء بمعايير القطاع.

وتستضيف القناة خلال رمضان في مقرها الرئيسي في أبوظبي، مجموعة من الفعاليات في خيمة رمضانية تتضمن سحور خاصاً لأساطير من عالم الرياضة من حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الشخصيات. وتتضمن الفعاليات التي تعقدها سكاي نيوز عربية في خيمتها الرمضانية مجلسًا يضم ممثلين عن وسائل الإعلام لمناقشة التطور المتسارع في مجال الصحافة والاعلام، بالإضافة إلى حوارات مع الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة دورهم في ابتكار محتوى هادف وترفيهي يسهم في تشكيل المشهد الإعلامي الرقمي الجديد.

وبمناسبة دورة رمضان البرامجية على منصات سكاي نيوز عربية، صرّح هاني أبو عياش، مدير الأخبار في قناة سكاي نيوز عربية: "يشكل شهر رمضان المبارك فرصة لنا لتعزيز التواصل مع مشاهدينا ومستمعينا في العالم العربي وإلقاء الضوء على القيم والمبادئ التي يرسخها الشهر الكريم في قلوب الجميع".

وأضاف: "تعكس برامجنا وتغطيتنا الإخبارية خلال شهر رمضان التزامنا بتقديم محتوى إعلامي بأعلى مستوى، يوفر الأخبار بمصداقية وشفافية مع تحليل بالعمق للأحداث والأخبار التي تهم المشاهد العربي في كل مكان، فيما نستمر في السعي للارتقاء بمعايير القطاع وتطوير المشهد الإعلامي من خلال طريقة نقل الأخبار والتقنيات التي نوظفها لضمان تلبية تطلعات المشاهد وخدمته في العالم العربي، بالإضافة إلى تعزيز موقعنا كأحد الشبكات الإخبارية الرائدة على مستوى العالم".