العلامة التجارية لهيئة سريلانكا للسياحة تبدأ عملية التعافي من الأحداث الارهابية بيان صحفي

تقف سريلانكا للسياحة متحدة مع بقية العالم ضد الإرهاب ؛ وبينما نحزن على هذه المأساة المروعة ، يجب أن نمضي قدمًا في قدرتنا السريلانكية الدائمة على استعادة ثقة العالم في وطننا الجزري الجميل وكرم ضيافتنا التي تشكل قلب أسلوب الحياة السريلانكية.

فبعد أسبوع من الهجمات الإرهابية الأكثر دموية التي تم ارتكابها في البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية ، تناقش سريلانكا للسياحة التدابير المتخذة لضمان سلامة وأمن السياح وتضع الخطط الإستراتيجية لإعادة بناء ثقة أصحاب السياحة لضمان الانتعاش الحيوي لصناعة السياحة التي تدعم واحدة من كل 10 أسر في سري لانكا.

و قد صرح كيشو جوميز ، رئيس مجلس إدارة سريلانكا للسياحة: "إن شعب سريلانكا من بين أكثر الناس دفئًا ورعاية على وجه الأرض ، عندما يصل الضيوف إلى شاطئنا يصبحون عائلاتهم" وأضاف كيشو: "عندما تتأذى الأسرة ، يجتمع المجتمع بأسره من أجل الحماية والتغذية والحداد والحزن والشفاء ... هذا هو طريقنا وقد كان طريقنا منذ بداية الوقت." وتابع "إن وعد سريلانكا هو وعد من الأمل ، والأسرة ، والوعي العميق ، والتسامح ، والتنوع ، والاتصال الصادق بالإنسانية والطبيعة والكرم ؛ سوف نعيش وعد وطننا الأم ونطلب من أي شخص زارنا من أي وقت مضى ، أو استمتع بتناول طعامنا ، أو شرب الشاي ، أو شجع لعبنا للكريكيت ، أو تعجب من جمال القمر الكامل ليصبح سفيرا للعطف والرحمة في كل مكان يذهب إليه. نحن غارقون في تدفق الحب والدعم والتضامن من الناس في كل مكان ونتطلع إلى الترحيب بالسياح بالعودة إلى الوطن في سري لانكا.

كما أوضح السيد كيشو جوميز أنه من المهم مراجعة بروتوكول الاستجابة لحالات الطوارئ في أعقاب الهجمات مباشرة ؛ ركزت سريلانكا للسياحة على تنظيم الاستجابة في الرعاية والمساعدة في حالات الطوارئ ، وتوفير الوصول إلى معلومات واضحة ودقيقة والعمل مع جميع وكالات تنفيذ القانون الوطنية والمحلية والبعثات الأجنبية لضمان سلامة وأمن السياح.

ففي أعقاب الهجوم مباشرة ، قمنا بتطبيق بروتوكول الاستجابة للطوارئ الخاص بنا ؛ تم نشر فرق مدربة في الفنادق المتضررة وجميع المستشفيات والمطار لضمان حصول جميع السياح الذين تأثروا مباشرة بالهجمات على كل الرعاية والاهتمام والمساعدة التي يحتاجون إليها.

كان للسياح الموجودين بالفعل في البلاد والذين من المقرر أن يصلوا في الساعات والأيام التالية للهجمات أولوية عاجلة أيضًا. بالإضافة إلى مكاتب المساعدة في الفنادق والمطارات ومراكز المعلومات السياحية ، أقامت سريلانكا للسياحة خطًا ساخنًا للطوارئ لضمان وصول السياح وأحبائهم في الوطن إلى معلومات دقيقة ومجموعة كاملة من خدمات الطوارئ ؛ و يستمر تحديث المعلومات المحدثة عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية ووسائل التواصل الاجتماعي والبعثات الأجنبية بشكل منتظم.

أضاف جوميز: "تعتبر معالجة القضايا الأمنية شرطًا أساسيًا لإنعاش السياحة ونواصل العمل عن كثب مع جميع السلطات المعنية لدعم جميع الرعايا الأجانب في البلاد. تعمل الشرطة السريلانكية و القوات المعنية بلا كلل لضمان سلامة وأمن جميع السياح الموجودين حاليا في سري لانكا. هذه هي أولويتنا الأولى على الإطلاق."

سريلانكا للسياحة، الأمناء على صناعة من الصناعات الرئيسية للبلاد:

مع وجود أسرة واحدة من كل عشرة أسر سريلانكية تعتمد على السياحة لكسب عيشها بشكل مباشر وغير مباشر ، تركز سريلانكا للسياحة على ضمان وضع الأساس الصحيح لدفع الانتعاش الفعال والتعافي المؤكد لهذه الصناعة الحيوية.

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كما صرح جوميز: "لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالشلل بسبب الخوف ، فنحو نصف مليون أسرة في جميع أنحاء الجزيرة تعتمد علينا في معيشتها اليومية ؛ يجب تخفيف التأثير على اقتصادنا. نحن نعمل على استعادة ثقة المسافرين والمشغلين العالميين من خلال إظهار أن استجابة سري لانكا للحادث فعالة مع طمأنة السياح في المستقبل بأن حكومة سريلانكا تتخذ جميع الخطوات المناسبة لمنع أي حوادث في المستقبل وضمان استمرار السلامة والأمان للسائحين في البلاد."

تم عقد العديد من جلسات العمل رفيعة المستوى على مستوى الصناعة والتي شملت كل من المشاركين و المستثمرين من القطاعين العام والخاص بهدف تحديد الإطار المناسب لاستراتيجية الانتعاش مصحوبة بخطة عمل تدريجية مع هدف واضح وهو تقليل الآثار التضرر المالية من أجل ايصالها إلى الحد الأدنى والحفاظ و إعادة بناء العلامة التجارية وإدارة الآثار و التبعات الطويلة الأجل لهذا الحادث المأساوي.

لقد تم إنشاء فريق مهام وعملنا بجد على مدار الأسبوع الماضي ، ونحن على ثقة من وجود عملية واضحة وقابلة للتنفيذ ، وتم تخصيص الموارد والخبرات العالمية التي تم توفيرها لدعم الصناعة في رحلة تعافيها.

اظهار المرونة:

إننا نشعر بالامتنان والتواضع إزاء مرونة وكرم جميع السياح الذين اختاروا الاستمرار في عطلتهم في سري لانكا ، ويشرفنا أن نستمر في الترحيب بمئات السياح الجدد كل يوم منذ الهجوم. يجب أن نضمن أن تجدد مجتمعات السياحة العالمية الأوسع الثقة في وجهتنا من خلال المثابرة ، ولهذا الغرض ، سوف يستمر كل نشاط ترويجي مخطط لضمان حماية صناعة السياحة الهامة لدينا.

ستستمر سريلانكا للسياحة بحضور فعاليات سوق السفر العربي في دبي من 28 أبريل إلى 1 مايو 2019. سيبدأ وفد سريلانكا في اليوم الأول من هذا الحدث من خلال التزام الصمت لمدة دقيقتين تكريما للضحايا الأبرياء وتم وضع كتاب تعزية في جناح سري لانكا للزوار للتوقيع وكتابة رسائل تعاطف مع الضحايا وأسرهم. هدفنا خلال هذا الحدث واضح للغاية: لن تتعرض سريلانكا للضرب بالإرهاب. سننتهز هذه الفرصة لنظهر لوسائل الإعلام العالمية ومنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران والعالم أن سريلانكا ملتزمة بالأمن.

وبالمثل ، ستخاطب سريلانكا للسياحة المجتمع السياحي في المنتدى العالمي الخامس الرفيع المستوى لمنظمة السياحة العالمية في سان سباستيان ، إسبانيا في الفترة من 1-2 مايو ، حيث ينصب التركيز هذا العام على خلق فرص العمل وريادة الأعمال كوسيلة لتعزيز السياحة و المساهمة في أهداف التنمية المستدامة. في هذا الصدد ، سوف تبحث سريلانكا للسياحة عن وسائل لإيجاد أطر مواتية لتحفيز الوظائف وريادة الأعمال على طول قائمة السياحة المرموقة في فن الطهو بالإضافة إلى تطوير المعرفة حول المزيد من المهارات ذات الصلة بسياحة فن الطهو.

كما سيحضر مكتب سريلانكا للمؤتمرات معرض IMEX في فرانكفورت في الفترة من 21 إلى 23 مايو. IMEX هو معرض عالمي للسياحة والحوافز والفعاليات يشتمل على اجتماعات للسفر و فعاليات و حفلات في ألمانيا. يرعى المعرض ما يقرب من 160 دولة تمثل المكاتب السياحية الوطنية والإقليمية ومجموعات الفنادق الكبرى وشركات الطيران وشركات إدارة الوجهات ومقدمي الخدمات والجمعيات التجارية وغيرها. و يزور IMEX أكثر من 3962 من المشترين المستضافين من أكثر من 86 من الأسواق العالمية. قطاع MICE هو محرك النمو الرئيسي لسوق سري لانكا.

سيقام معرض " سانشاراكا اوداوا" الوحيد للسياحة والسفر في سريلانكا يومي 7 و 8 يونيو. هذا المعرض الفريد من نوعه ، الذي أصبح الآن في نسخته التاسعة ، مفتوح لجميع الشركات ضمن النظام البيئي للسياحة المحلية ، وينظمه اتحاد سري لانكا لمشغلي الرحلات السياحية (SLAITO) بالتعاون مع مكتب سريلانكا لترويج السياحة (SLTPB). ان الهدف الرئيسي من المعرض هو إنشاء منصة لمقدمي الخدمات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة للتواصل وبناء روابط حيوية مع منظمي الرحلات السياحية ودخول صناعة السياحة الأوسع.

كما اختتمت فعاليات الدورة الرابعة عشرة لتحدي لانكا الذي انطلق يوم 20 أبريل بنجاح في 27 أبريل في منتجع سوريا واكاكا. تم تنظيم هذا الحدث من قبل الأقلية الكبيرة بالتعاون مع كونيسانس دو سيليان وبرعاية وزارة السياحة والخطوط الجوية السريلانكية. شهد هذا التجمع الفريد 53 مشاركًا دوليًا يركبون 20 رحلة توك توك عبر طريق يبلغ طوله 1000 كيلومتر يتتبع سريلانكا. جاء المشاركون من بريطانيا وأستراليا وألمانيا ونيوزيلندا وسنغافورة وأيرلندا والدانمارك وسويسرا ، ويمنحون العالم تجربة غامرة رائعة بجمال جزيرتنا الطبيعي وسحرها الأصيل وروح الترحيب بها.