الامارات | قاتل مأجور يطعن شريكه بالخطأ أثناء قيامه بقتل رجل

شكرا لقرائتكم خبر عن قاتل مأجور يطعن شريكه بالخطأ أثناء قيامه بقتل رجل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد بحق 3 زائرين أدينوا بقتل رجل من نفس جنسيتهم في موقف سيارات تابع لإحدى البنايات في منطقة النهدة، إذ استأجر أحدهم الاثنين الآخرين ودفع لهم مقابل قتل المجني عليه للثأر منه بسبب قتله شقيق المحرض، قبل 12 عاماً من الجريمة.

وشاهد مهندس من جنسية دولة آسيوية المتهمين بالصدفة حين فوجئ بشخصين يمران أمام سيارته فاضطر إلى استخدام المكابح بقوة حتى يتفادى صدمهما، ولاحظ أن أحدهما ينزف بغزارة، وحين نظر إلى المكان الذي أتيا منه شاهد جثة المجني عليه، فأبلغ الشرطة، وتبين أن المتهم الذي ينزف تعرض للطعن من أحد شركائه في الجريمة على سبيل الخطأ أثناء قتل المجني عليه.

وقال شاهد العيان في تحقيقات النيابة العامة إنه انتظر حتى حضر رجال الشرطة وشرح لهم ما حدث، وأعطاهم مواصفات المتهمين اللذين شاهدهما.

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وقال شاهد من شرطة دبي إنه تم ضبط المتهمين في مطار دبي أثناء محاولة هروبهما إلى بلادهما وكان أحدهما ينزف بغزارة من ذراعه بعد أن وضع ضمادة بدائية لم تفلح في وقف الدماء، وتم إحالته إلى مستشفى راشد لاستكمال علاجه، فيما كشفت التحقيقات أن شخص من جنسيتهما استأجرهما لتنفيذ الجريمة وتم القبض عليه بعد أسبوعين فقط من ضبطهما.

وأضاف أن منفذي الجريمة أقرا بأن المتهم الثالث عرض على كل منهما مبلغ 15 ألف درهم لقتل الرجل، ودفع 5000 عربون، على أن يسدد لهما باقي المبلغ بعد عودتهما إلى بلادهما وذلك انتقاماً من المجني عليه لأنه قتل أخيه في عام 2005 ببلادهم.

وأشار الشاهد إلى أن المتهمين الـ3 حضروا إلى الدولة في شهر ديسمبر من العام 2017، ثم استدلوا على عنوان المجني عليه من خلال متهم رابع زودهم بكافة المعلومات اللازمة لتنفيذ الجريمة، لافتاً إلى أن المحرض على الجريمة انتظر في سيارة بعيداً عن موقع الجريمة، فيما اتجه المتهمان الآخران إلى المجني عليه بعد ان رصدوا تحركاته في يوم سابق، وهاجماه بمطرقة وسكاكين، حين هم بمغادرة سيارته في موقف البناية،

وأثناء قيام المتهمين بطعن المجني عليه، وجه أحدهما إلى الآخر طعنة نافذة في ذراعه، فعاد وهو ينزف بغزارة ولم يستطع وقف الدماء أثناء سفره، وتم القبض عليهم جميعاً وحكم عليه بالسجن المؤبد ثم الإبعاد لاحقاً، كما حكم على المتهم الرابع الذي أرشدهم إلى المجني عليه بالسجن 10 سنوات والإبعاد.

