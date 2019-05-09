الامارات | شرطة دبي تكافئ 457 ألف سائق ارتكبوا 1.2 مليون مخالفة مرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تكافئ 457 ألف سائق ارتكبوا 1.2 مليون مخالفة مرورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة تسوية المخالفات المرورية التي أطلقتها شرطة دبي في السابع من فبراير الماضي، 457 ألف و154 سائقاً حصلوا على خصم نسبته 25% من إجمالي مليون و260 ألف و46 مخالفة سجلها المستفيدون.

وأعلن مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي اللواء محمد سيف الزفين خلال مؤتمر الصحفي عقد تحت رعاية القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، إن مؤشرات الربع الأول من تطبيق المبادرة مبهرة بكل المقاييس إذ سجل انخفاض في الوفيات المرورية بنسبة 31% بواقع 20 حالة وفاة مقابل 29 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما انخفض الحوادث المرورية من 48 ألف و247 حادثاً خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 43 ألف 947 حادثاً.

وأضاف أن المبادرة ارتكزت على أبعاد اجتماعية ومرورية وأمنية وإنسانية، إذ ساهمت في خفض مؤشر المخالفات المرورية والحفاظ على أمن وسلامة الطريق، وكذلك تقليل الأعباء المالية على المخالفين، فضلاً عن أنها تعتبر تحفيزاً وتسهيلاً لحل مشكلة تراكم المخالفات على كثير من أصحاب المركبات التي تراكمت عليهم مبالغ كبيرة جراء المخالفات، وتمكين ملاك المركبات من تأمينها وتجديد تراخيصها، وكذلك تساهم في تحفيز السائقين على الالتزام بقواعد وقانون السير والمرور.

وطالب أصحاب المركبات الذين ترتبت عليهم المخالفات بالاستفادة من هذه المبادرة ومواصلة الالتزام بقوانين السير والمرور والاستفادة من الحسومات الممنوحة خلال عام التسامح ودفع المخالفات المتأخرة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، داعياً افراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين السير والمرور، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة جميع مستخدمي طرق الإمارة.

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وأوضح اللواء بأن المبادرة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية في الدولة ورفع مستوى الالتزام بقوانين السير والمرور ونشر الوعي المروري بين السائقين، وتوعية أفراد المجتمع لتجنب بعض السلوكيات السلبية والخاطئة التي تشغل بعض السائقين عن القيادة والمخاطر الناجمة عنها، لضمان سلامة مستخدمي الطريق العام والمساهمة في تقليل عدد حوادث الوفيات والإصابات، وصولاً إلى إسعاد المجتمع.

وأكد اللواء المهندس محمد سيف الزفين أن تعزيز ثقافة السلامة المرورية بين أفراد المجتمع ستسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإدارات المرور والدوريات بالدولة المتمثلة في تقليل الحوادث المرورية والحد من الوفيات الناتجة عنها.

بدوره، قال العميد سيف مهير المزروعي، أن نتائج مبادرة تسوية المخالفات المرورية أشارت إلى انخفاض نسبة البلاغات المرورية وحوادث المصابين والوفيات خلال الفترة من الأول من فبراير إلى الأول من مايو الحالي مقارنة مع العام الماضي، حيث سجلت إمارة دبي (43.947) حادثا في الربع الأول من تطبيق المبادرة، فيما بلغ عدد الحوادث المرورية من نفس الفترة من العام الماضي إلى (48.247) حادث.

فيما بلغ اجمالي عدد الوفيات 20 حالة وفاة مقابل 29 حالة وفاة في العام 2018، وشهدت المركبات المطلوبة للحجز انخفاضاً بنسبة 19%.

وتهدف مبادرة "تسوية المخالفات المرورية" التي تم إطلاقها بالتزامن مع بداية عام التسامح، إلى خفض الحوادث ومؤشر الوفيات، وتتيح المبادرة للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم بعدم دفع تلك المخالفات شريطة الالتزام بقانون السير والمرور وعدم ارتكاب أية مخالفة مرورية طوال العام، بحسم قيمته 100% من نسبة المخالفات في حال لم يرتكب السائق أي مخالفات مرورية خلال الـ12 شهراً المقبلة، و75% على مدى 9 أشهر، و50% على مدى 6 أشهر، و25% على مدى 3 أشهر.