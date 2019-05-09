الامارات | إيقاف العمليات الجراحية في مركز "فيرست ميد الطبي" ومنع الطبيبين من مزاولة المهنة

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف العمليات الجراحية في مركز "فيرست ميد الطبي" ومنع الطبيبين من مزاولة المهنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الصحة بدبي، اليوم، إيقاف العمليات الجراحية في مركز فيرست ميد الطبي للجراحات اليومية، لحين صدور النتائج النهائية للتحقيق في واقعة الإهمال التي تعرضت لها الشابة الإماراتية، ودخلت على أثرها في حالة غيبوبة، كما أوقفت الهيئة الطبيبين المسؤولين عن الإهمال الطبي عن العمل، وهما أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وطبيب التخدير، فيما لوحت الهيئة بإجراءات قانونية رادعة في حق كل من يتسبب في تعريض صحة المرضى وحياتهم للخطر.

وأوضح ذوو الشابة الإماراتية لـ الإمارات اليوم " أن الطبيب اشترط حصوله على مستحقاته كاملة، التي تبلغ 50 ألف درهم، قبل البدء في إجراء العملية، فيما غادر طبيب التخدير الدولة تاركاً الحالة، مطالبين بتوقيع أقسى العقوبات عليهم لإهمالهم الجسيم في التعامل مع الحالة .

صرح بذلك التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي الدكتور مروان الملا ، حيث أكد أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، فور علمها بالواقعة، كما باشرت تحقيقاتها وفق النظم المعمول بها، وقد خلصت إلى وجود إهمال طبي تعرضت له الشابة الإماراتية، التي دخلت إلى المركز لإجراء جراحة بسيطة في الأنف، حيث كانت تعاني من مشكلة صحية استدعت تصحيح الحاجز الأنفي لها، غير أن يد الإهمال امتدت إليها خلال خضوعها للعملية، ما أثر على حالتها التي تدهورت بشكل سريع، في وقت وقف المركز عاجزاً عن التدخل، الأمر الذي أدى إلى دخولها في الغيبوبة.

وتفصيلاً قال الدكتور الملا : دخلت المواطنة الإماراتية الشابة ( 24 عاماً )، في غيبوبة عميقة وذلك إثر تعرضها لمضاعفات خطيرة اثناء اجراء عملية جراحية بسيطة لتقويم اعوجاج الحاجز الانفي في مركز فيرست ميد للجراحات اليومية تحت رعاية كل من الطبيب (ص. ح) اخصائي أنف واذن وحنجرة، عربي الجنسية، وكذلك الطبيب (س.د.)، اخصائي التخدير والمدير الطبي للمركز. حيث تعرضت المريضة اثناء العملية الجراحية الى هبوط حاد بالدورة الدموية وضغط الدم وانقطاع الاوكسجين عن المخ نتج عنه توقف القلب لعدة دقائق ودخول المريضة في غيبوبة عميقة لم تفق منها حتى حينه، حيث تم نقل المريضة الى احدى المستشفيات لاستقبال مثل هذه الحالات ووضعها بوحدة الرعاية المشددة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي أنه من فور علمها بالواقعة، قامت هيئة الصحة بدبي بإجراءاتها في تشكيل لجنة طبية عاجلة للتحقيق في الحالة والوصول الى الأسباب الإكلينيكية المؤدية لهذا الوضع المأساوي للمريضة الشابة، حيث تبين من المراجعة الأولية للملف الطبي والتاريخ المرضي للمريضة عدم معاناتها من أي أمراض قلبية أو وعائية أو جهازية مزمنة قبل الخضوع للجراحة، وقد تبين وجود اهمال طبي في إدارة الحالة من قبل الطبيب المعالج وكذلك اخصائي التخدير أدى الى تعريض حياة المريضة للخطر. حيث لم يتم اتخاذ الإجراءات الطبية الصحيحة الخاصة بالتدخل الجراحي كالفحوصات الطبية قبل اجراء الجراحة بفترة مناسبة وعدم توثيق حالة المريضة الإكلينيكية بشكل دقيق ومتتابع من قبل طبيب التخدير في سجل التخدير خلال العملية الجراحية في ملف المريضة الذي تبين بانه غير مكتمل التفاصيل من ناحية توثيق العلامات الحيوية للمريضة وذلك اثناء هبوط الاكسجين في الدم وتوقف القلب عن العمل، كما لم يقم طبيب التخدير بتسجيل وقت إعطاء ادوية التخدير وكتابة العلامات الحيوية قبل إعطاء ادوية التخدير مما سبب ارباكا في التعامل مع الحالة عند حصول المضاعفات خلال العملية. بالإضافة الى غياب توفر معلومات عن المريضة في وقت نقلها من المركز الى المستشفى.

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وأكد الدكتور الملا أنه إيماناً من الهيئة بدورها في تأمين سلامة المرضة وذلك من خلال تطبيق الممارسات الصحية الآمنة على كافة المستويات في مجال الرعاية الصحية وعدم التهاون أو التساهل مع أي اجراء طبي أو إهمال مهني يعرض حياة المرضى للخطر، فقد قررت الهيئة إيقاف كلاً من الطبيب (ص. ح) اخصائي الأنف والأذن والحنجرة وكذلك الطبيب (س. د) اخصائي التخدير والمدير الطبي للمركز عن العمل ولحين الانتهاء من التحقيقات في حالة المريضة، كما تقرر إيقاف المركز عن اجراء العمليات الجراحية لحين صدور النتائج النهائية للتحقيق.

ولا تزال التحقيقات سارية من قبل لجان طبية وفنية متعددة التخصصات مع كافة الأطراف المعنية بهذه الحالة.

وأكدت هيئة الصحة بدبي بأنها لن تألو جهدا في اتخاذ إجراءات رادعة لمن يتهاون في الالتزام باللوائح والقوانين الصحية التي تكفل أفضل تطبيق للممارسات الآمنة والفاعلة في مجال الرعاية الصحية.

"صحة دبي": لن نتهاون في قضية الشابة الإماراتية