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بالصور| المئات يجتمعون على وجبة إفطار في دبي
شهر رمضان المبارك مناسبة لاجتماع المسلمين ليس فقط في المساجد لإقامة الشعائر الدينية، بل أيضاً لإقامة الموائد الجماعية للإفطار التي تنظمها بعض الهيئات والمنظمات الخيرية والأفراد.
وفي اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، تجمع المئات حول مائدة الإفطار التي أقيمت بالقرب من مسجد فاطمة الجديد المجاور لمحطة الغبيبة للحافلات في بر دبي.
الصور التالية التي نشرتها صحيفة ذا ناشيونال تسلط الضوء على هذه المبادرة.
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