كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أبحاث جامعة نيويورك أبوظبي تكشف لغزاً يبلغ من العمر 43 عاماً

ساعدت دراسة أجراها باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي (NYUAD) على كشف لغز استمر أربعة عقود يحيط بوجوج بولينيا في منتصف البحر – وهي قطعة من المحيط غير المتجمدة التي ظهرت داخل الجليد البحري خلال فصل الشتاء في أنتاركتيكا.

تم رصد Maud-Rise Polynya في منتصف سبتمبر 2017 في وسط منطقة من جليد البحر في بحر لازاريف في أنتاركتيكا، مما أثار حيرة الباحثين حول كيفية حدوث هذه الظاهرة خلال أشهر الشتاء القارصة في أنتاركتيكا عندما يكون الجليد البحري في ذروته.

ونظرًا لموقعه الصعب على الوصول، استخدم علماء جامعة نيويورك مجموعة من الملاحظات الخاصة بالأقمار الصناعية وبيانات إعادة التحليل لاكتشاف أن الأعاصير والرياح الشديدة التي تحملها على حزمة الجليد البحري تتسبب في تحول الجليد في اتجاهين معاكسين، مما يؤدي إلى ظهور بولينيا.

وفي وقت الاكتشاف، كانت بولينيا أكبر بحوالي 9500 كيلومتر مربع (أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة اليابسة في إمارة دبي)، ونمت بأكثر من 700 في المائة إلى 800000 كيلومتر مربع في غضون شهر. وفي النهاية، اندمجت بولينيا مع المحيط المفتوح بمجرد أن بدأ الجليد البحري في التراجع في بداية الصيف الأسترالي. وقبل عام 2017، شوهد أكبر حدث سابق في السبعينيات، بحسب غلف نيوز.

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وقالت ديانا فرانسيس، عالمة الأبحاث الرائدة في مركز التغيير العالمي لمستوى سطح البحر في جامعة نيويورك أبوظبي “نظراً لحجمها الكبير، فإن Polynya في منتصف البحر قادرة على التأثير على المناخ على الصعيدين الإقليمي والعالمي لأنها تغير الدورة المحيطية. من المهم بالنسبة لنا تحديد العوامل المسببة لحدوثها لتحسين تمثيلها في النماذج وتأثيراتها على المناخ”.

وأضافت: “بالنظر إلى الصلة بين بولينيا والأعاصير التي اكتشفناها في هذه الدراسة، فمن المتوقع أن تصبح أحداث بولينيا أكثر تواتراً في ظل المناخ الأكثر دفئًا لأن هذه المناطق ستكون أكثر عرضة للأعاصير الأكثر كثافة”.

وقالت فرانسيس: “أظهرت الدراسات السابقة أنه في ظل مناخ أكثر دفئًا، سيتكثف نشاط الإعصار القطبي، وستتحرك مسارات الأعاصير خارج المدارية باتجاه القارة القطبية الجنوبية التي يمكن أن تقلل من مدى الجليد البحري وتجعل مناطق بولينيا أكثر اقتراباً من منطقة تكوين الأعاصير”.