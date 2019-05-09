كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة داخل مركز دبي للمعارض.. مكان استضافة معرض إكسبو 2020

أصدر الفريق الذي يقف خلف مركز دبي للمعارض الذي لا يزال قيد الإنشاء مقطع فيديو سريع للمكان، قبل افتتاحه في 20 أكتوبر 2020.

وسيكون هذا المكان موطناً لمعرض إكسبو 2020، وهو المعرض العالمي الذي يستمر ستة أشهر في دبي العام المقبل.

وسيمتد المركز على مساحة تبلغ 45000 متر مربع موزعة على مبنيين ومسرح وعدة قاعات متعددة الأغراض وأربعة أجنحة و 24 غرفة اجتماعات.

ويهدف المركز إلى خلق إرث من الأعمال والسياحة في المنطقة، وتشجيع الاقتصاد المستدام والمتنوع بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 التي تمثل مجموعة من الأولويات الوطنية للاحتفال باليوبيل الذهبي للبلاد، بحسب موقع c-mw.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتوصيل في إكسبو 2020 دبي: “على أي حال، سيكون مركز دبي للمعارض مكانًا متطورًا سيلعب دورًا محوريًا خلال إكسبو 2020”.

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وأضاف: “لكن تأثير مثل هذه المساحة الفريدة سوف يمتد إلى ما بعد ستة أشهر من المعرض، مما يعطي دفعة لصناعة الاجتماعات والفعاليات في المنطقة، ويعزز سمعة دولة الإمارات كوجهة للمؤتمرات الكبرى، ويحفز النمو في اقتصاد دبي القائم على المعرفة لسنوات قادمة”.

وقال شون فورستر، نائب الرئيس للاستراتيجية وتكامل الأعمال – البرمجة في معرض إكسبو 2020 دبي: “لن يكون هناك مكان على هذا الكوكب يقدم فرصًا استثنائية للتواصل التجاري أكثر من معرض إكسبو 2020 دبي، وسيكون مركز دبي للمعارض في قلبه”.