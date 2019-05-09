الامارات | 7 نصائح للسائقين للمحافظة على السلامة المرورية اثناء فترة صيامهم

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للسائقين للمحافظة على السلامة المرورية اثناء فترة صيامهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحذر خبراء سلامة المرور والطرق محليا ودوليا من قيادة المركبات تحت تأثير التعب والارهاق وقلة النوم، والتي غالبا ما تزيد لدى السائقين خلال فترة الصيام اثناء النهار. ويجمع الخبراء على عدد من النصائح لتجنب الوقوع بأخطاء جسيمة أثناء القيادة قد تؤدي الى الحوادث المرورية ووقوع الإصابات في الأرواح والممتلكات.

ويمكن تلخيص تحذيرات الخبراء ب 7 نصائح رئيسية:

1- يجب على السائق الصائم تخطيط يومه والجدول الزمني الخاص به في شهر رمضان، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول وجبات الطعام الصحية، وأخذ قسط وافر من الراحة ومن النوم ليلا، وذلك لضمان محافظة الجسم على نشاطه وحيويته اثناء النهار وخلال القيادة.

2- معرفة النشرة الجوية يوميا والاطلاع على حالة الطقس مهم ليكن السائق على استعداد لأي ظروف جوية مفاجئة وليتمكن من تحديد مواعيد خروجه وعودته، حيث الصيام يقلل من نسبة التركيز ما يتطلب تقليل عدد الأشياء الطارئة التي يجب على الجسم ان يتعامل معها بشكل سليم.

3- التقيد بأبسط قواعد السلامة على الطريق وقوانين المرور، مثل ارتداء حزام الامان وعدم تجاوز السرعة المحددة على الطريق، وعلى السائق تجنب ارتكاب المخالفات المرورية.

4- تجنب التراشق بالعبارات والإتيان بحركات تثير الأعصاب عن أي غلطة قد يرتكبها سائق آخر أو أحد مستخدمي الطريق، وضرورة الالتزام الهدوء عند فقد سائقي المركبات لأعصابهم والخروج عن نطاق الاحترام المتبادل في الطريق.

5- ينصح مرضى الضغط والكلى والسكر بتجنب القيادة وذلك لأن الصوم يؤثر عليهم لأنهم يحتاجون مزيد من الراحة والانتباه على صحتهم مقارنة بباقي الصائمين من السائقين.

6- حمل وجبة خفيفة في المركبة حتى لا يضطر السائق تحت ضغط الجوع والتعب الى الإسراع والقيادة بتهور عند لحظة الإفطار، وذا كان السائق صائم ولم يتمكن أن يصل إلى وجهته قبل الإفطار، فعليه أن يأخذ وجبة معه وتناولها بعد أن تتوقف في مكان آمن بجانب الطريق.

7- التأكد من عمل مصابيح المركبة قبل إجراء أي رحلة ليلية على الطريق مثل الذهاب للصلاة في الصباح الباكر. ويجب التأكد بأن المصابيح الأمامية، والمصابيح الخلفية، وأضواء الإشارة تعمل بشكل صحيح، وذلك للتأكد من القدرة على رؤية الآخرين وعلى قدرة الآخرين من رؤيتك.