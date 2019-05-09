«سقيا الإمارات» تطلق حملة رمضانية لتوفير مياه الشرب

دبي (وام) أطلقت مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» حملتها الرمضانية السنوية التي تهدف إلى توفير مياه الشرب في المساجد وخيم الإفطار طوال الشهر الفضيل داخل وخارج الدولة.

وتأتي الحملة بالشراكة مع «ماي دبي» وبالتعاون مع 14 مؤسسة وجمعية خيرية محلية وللعام الثاني على التوالي تمتد حملة «سقيا الإمارات» الرمضانية إلى عدة دول حول العالم بالتعاون مع مؤسسة «محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية».

وقال سعيد محمد الطاير رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، إن أهداف الحملة الرمضانية لهذا العام تتوافق مع أهداف «عام التسامح» في ترسيخ قيم التسامح والتواصل والتعايش في المجتمع وتقديم النموذج الإماراتي في التسامح للعالم، لا سيما أنها تمتد لتشمل 13 دولة حول العالم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية.

من جانبه، قال محمد عبدالكريم الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، إن الحملة الرمضانية تتضمن إضافة إلى توزيع مياه الشرب تسليط الضوء على أزمة مياه الشرب حول العالم، وقد بلغ عدد المستفيدين من مشروعات سقيا الإمارات أكثر من 9 ملايين شخص في 34 دولة حتى نهاية 2018.

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