«زايد للبحوث» ينظم محاضرة عن توحيد القوات المسلحة

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات أمس الأول في مقره في أبوظبي محاضرة في ذكرى توحيد القوات المسلحة للدكتور خالد سليمان البلوشي الباحث والمؤرخ في التاريخ الإماراتي، وذلك ضمن برنامج الموسم الثقافي للمركز، وبحضور علي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام ولفيف من المهتمين.

واستعرض الدكتور البلوشي المراحل التاريخية لإنشاء القوات المسلحة ابتداء بإنشاء قوة ساحل عمان التي ظلت تدار بواسطة الحكومة البريطانية إلى قيام الدولة في الثاني من ديسمبر عام 1971، وصولاً إلى تأسيس قوة دفاع أبوظبي (الجسم الرئيس للقوات المسلحة) عام 1965، وإشراف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» على هذه القوة وتطويرها، حيث تولى رئاسة دائرة دفاع أبوظبي عام 1969 صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي كان ولي العهد آنذاك، وتولى الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي منصب وكيل الدائرة، ثم تلا ذلك عام 1974 تشكيل مجلس الدفاع العسكري برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، واستحدث منصب رئاسة الأركان الذي تولاه العقيد الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، وتم في العام التالي تعيين سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائباً للقائد العام لقوة دفاع أبوظبي. وتطرق المحاضر إلى تشكيل وزارة الدفاع مع قيام الدولة، وتعيين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزيراً للدفاع، وإلى القرار التاريخي الذي أصدره المجلس الأعلى للاتحاد في السادس من مايو عام 1976 بتوحيد القوات المسلحة وإنشاء جيش قوي موحد القيادة يمثل الحكومة الاتحادية.