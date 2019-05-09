«الصحة»: نعمل على توفير 6 ممرضات لكل 1000 من السكان

دبي (الاتحاد)
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن توجهاتها المقبلة لتوفير ما لا يقل عن 6 ممرضات لكل 1000 من السكان، مع وجود 336 ممرضة وممرضاً على رأس عملهم، إلى جانب 750 مواطناً ومواطنة ملتحقين بتخصصات التمريض المختلفة في الجامعات، وننتظر تخرج عدد منهم في شهر نوفمبر ليتم تعيينهم مباشرة.
جاء ذلك، خلال أعمال «المؤتمر التمريضي الإماراتي الثاني» الذي نظمته إدارة التمريض في وزارة الصحة ووقاية، وبالتعاون مع مركز التدريب والتطوير، تحت عنوان «تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض من خلال تقديم رعاية تمريضية مبتكرة»، وذلك مؤخرا في فندق V بدبي، بحضور عدد من قادة التمريض العالميين، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للتمريض، وحملة التمريض الآن، وبمشاركة نحو 250 فرداً من الكوادر التمريضية في داخل الدولة وخارجها.
وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن مهنة التمريض والقبالة تعتبر من المهن الاستراتيجية والرئيسة في نظم الرعاية الصحية، وتلعب دوراً مهماً وحيوياً في دعم التغطية الصحية الشاملة لتصبح حقيقة ملموسة في واقعنا وحياتنا اليومية. وقد تعهدت حكومة دولة الإمارات بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لأعضاء الهيئة التمريضية والقابلات القانونيات، وتسعى جاهدة إلى رفع الوعي في فهم دور التمريض والقبالة في جميع أنحاء العالم.
بدورها، اعتبرت الدكتورة سمية البلوشي، مدير إدارة التمريض في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن مؤتمر اليوم يمثل فرصة هامة لنا جميعًا لتبادل الخبرات والمعارف، واستكشاف التطور المستقبلي لخدمات الرعاية التمريضية، من خلال تأثير التقدم التكنولوجي والتطور المهني.
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