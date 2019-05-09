«صحة» تفتتح مركز «القيادة والسيطرة» «البديل» في منطقة الظفرة

أبوظبي (وام)

افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مركز عمليات القيادة والسيطرة «البديل» في الظفرة، وذلك في مستشفى مدينة زايد ضمن مستشفيات الظفرة التابعة لشركة «صحة» ليقوم بدور مركز بديل للمركز الرئيس في أبوظبي ويؤدي جميع أعمال ومهام المركز الرئيس في حال تطلب الأمر ذلك.

ويأتي افتتاح مركز الظفرة بعد افتتاح المركز البديل الأول في منطقة العين عام 2017، وذلك ضمن استراتيجيات استمرارية الأعمال التي تتبناها شركة «صحة» لتحقيق أعلى المعايير في الجاهزية وتحقيق مرونه ومتانه عالية في الاستجابة للحوادث والطوارئ التي قد تتأثر بها الشركة أو إحدى منشآتها.

وأكد الدكتور مروان علي الكعبي، مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن شركة «صحة» تولي مسألة الاستعداد والجاهزية أهمية كبيرة، وتحرص على أن تكون منشآتها وطواقمها الطبية والفنية والإدارية في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع الطوارئ والأزمات من منطلق إيمانها بأهمية الخدمات المقدمة وضرورة استمرار تقديمها بالكم والشكل المطلوبين للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الشركة رائدة في استحداث وتبني النظم والتقنيات الحديثة في استعدادات الطوارئ واستمرارية الأعمال التي باتت مرجعاً للعديد من المؤسسات الطبية في المنطقة.

وقال إن افتتاح مركز العمليات البديل في الظفرة، ومن قبله مركز العين يأتي في إطار جهود «صحة» لرفع جاهزية الشركة ومنشآتها للتعامل مع كل المخاطر والطوارئ المحتملة وفق المعايير الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة كالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودائرة الصحة في أبوظبي.

وأوضح الكعبي أن مركز القيادة والسيطرة يعد المركز الرئيس للرصد والتقصي والمتابعة والاستجابة الطبية لمنظومة شركة «صحة» إذ يعمل على مدار الساعة ويتبنى العديد من آليات التقصي والمتابعة الحديثة عن طريق استخدام لوحة تحكم إلكترونية رئيسة تتيح اكتشاف مصادر الخطر وتضمن توفير الاستجابة الوقتية لها إضافة لوجود شبكة مراقبة عبر الكاميرات الذكية ونظام إلكتروني داخلي للإبلاغ والمتابعة.

جدير بالذكر أن شركة «صحة» تدير منشآتها الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات، بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، إذ تعد «صحة» من أكبر مزودي الرعاية الصحية في المنطقة من خلال إدارتها لـ 13 مستشفى تضم نحو 2775 سريراً مرخصاً، ونحو 41 مركزاً للخدمات الصحية الأولية، و4 مراكز في الظفرة، ومركزاً لصحة المرأة، إضافة إلى مراكز علاجية وتخصصية للأطفال وللتشخيص والفحص الشامل والتخصصية للأسنان، وللصحة المهنية، ولتطعيمات الأطفال، إضافة إلى 11 مركزاً للفحص والصحة الوقائية و3 عيادات متنقلة وخدمات الصحة المدرسية في 250 مدرسة حكومية، والرعاية المستعجلة، و64 سيارة إسعاف، إضافة إلى بنكي دم، ومراكز الغسيل الكلوي.

وتمتلك «صحة»: مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى المفرق، ومستشفى الرحبة، ومستشفى الكورنيش، ومستشفى توام، ومستشفى العين، ومستشفيات منطقة الظفرة، «مدينة زايد، وليوا، والسلع، وغياثي، ودلما، والمرفأ»‏ والخدمات العلاجية الخارجية، ومراكز صحة لغسيل الكلى، هذا وتمثل مستشفيات صحة ومراكزها الطبية، الشبكة الحكومية الوحيدة التي تضم هذا العدد الكبير من المراكز المعتمدة دولياً.