ورشة أمنية لحرّاس متحف اللوفر

أبوظبي (الاتحاد) نظمت شرطة أبوظبي، ورشة أمنية لحراس الأمن الخاص، العاملين في متحف اللوفر أبوظبي، ركّزت على تعزيز الأمن، وتأمين المرافق السياحية والمكتسبات الحضارية.

وأكد العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أهمية الورشة في رفد منظومة الأمن، وتحقيق الشراكة النموذجية الهادفة، في مواجهة التحديات وإدارة المخاطر، وفق أفضل المعايير المؤسسية. وأكد الرائد راشد محمد المهيري، رئيس قسم الشرطة السياحية في «المديرية»، خلال الورشة، أهمية رفع كفاءة العاملين في المرافق السياحية، ضمن تأمين المعالم السياحية، كالمتاحف العالمية والأماكن الثقافية. وشارك في تنفيذ الورشة، إدارة الأسلحة والمتفجرات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ، بحضور الرائد الدكتور طالب محمد الطنيجي، مدير فرع أمن المتاحف في قسم الشرطة السياحية، وأحمد البلوشي، مدير الأمن والسلامة في المتحف. وأعرب متحف اللوفر أبوظبي عن بالغ تقديره لجهود شرطة أبوظبي في تنظيم الورشة التعريفية لأفراد الأمن الخاص، وتوفير مناخ تدريبي بصورة منهجية ومتقدمة، تعزز الثقة المجتمعية والمؤسسية، وتمكّن من الحفاظ على بيئة آمنة.

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