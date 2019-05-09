وفاة 4 أشخاص في تصادم مركبتين بالعين

أبوظبي (الاتحاد) توفي 4 أشخاص وتعرض آخر لإصابة بسيطة في حادث تصادم وتدهور وقع في منطقة الناصرية بمنطقة العين بين مركبتين، وأدى تدهور إحداهما إلى صدمها لعمود إنارة ووفاة سائقها ومرافقه ودهس المركبة الأخرى لامرأتين أثناء المرور على عبور المشاة في منطقة الحادث.

وأفاد العميد سالم بن براك الظاهري مدير إدارة مرور منطقة العين بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى تسابق شخصين في الشارع مع وجود تغيرات جوهرية في المركبة وأدت إلى صدم المركبة الأخرى أثناء السباق مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها.

ودعا مستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والسرعات المقررة وعدم إدخال أي زوائد تؤدي إلى زيادة السرعات في المركبات، حفاظاً على السلامة العامة.

وكان مركز القيادة والتحكم في منطقة العين، قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً يوم أمس، بشأن الحادث، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة المختصة وسيارات الإسعاف، إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي الرعاية الصحية والعلاج اللازم.

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