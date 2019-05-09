احتراق سفينة محملة بـ 6 آلاف جالون ديزل و120 سيارة

سعيد أحمد (الشارقة)

أخمدت فرق الدفاع المدني بالشارقة، حريقاً اندلع في سفينة خشبية محملة بـ 6 آلاف جالون ديزل، و120 سيارة بأحجام مختلفة، و300 إطار، في ميناء خالد صباح أمس، وتمكنت من إخلاء طاقم السفينة وعددهم 13 فرداً من الجنسية الهندية، دون وقوع إصابات بشرية.

وأفادت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 6 و44 دقيقة صباح أمس، يفيد باحتراق سفينة شحن، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإطفاء من 3 مراكز، إضافة إلى فرق بحرية، تمكنت من إخلاء طاقم السفينة والسيطرة على النيران. وقالت الإدارة إنه تم التعامل مع الحريق باحترافية ودقة، ساهمت في منع انتشار النيران والحد من وصولها إلى السفن الأخرى، لافتة إلى أن الحادث أسفر عن احتراق السفينة والبضائع المحملة فيها بالكامل، وانتشار دخان كثيف، وتم تسليم الموقع للشرطة لاستكمال بقية الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث. وأضافت: إن عملية التبريد استغرقت وقتاً طويلاً، نظراً لوجود مواد سريعة الاشتعال، وتم التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الشارقة، لمعاينة مياه البحر، والحد من انتشار التلوث الناتج عن الحريق، والحفاظ على البيئة البحرية.