الإمارات تفند المزاعم المتعلقة بقضية أحمد منصور

جنيف (وام)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة عدم صحة الادعاءات الأخيرة المتعلقة بإضراب السيد أحمد منصور عن الطعام، حيث يتم تقديم الوجبات الغذائية له وبانتظام، وذلك وفقاً لجدول الوجبات اليومية المقدمة للنزلاء، كما يخضع وبشكل دوري للفحوص الطبية اللازمة ويتمتع بصحة جيدة.

كما أكدت أن آخر فحوص طبية أجريت له في شهر أبريل 2019، وتقوم أسرته بزيارته بصفة دورية، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، وأن آخر زيارتين لذويه كانتا في شهر أبريل 2019، وهم على اطلاع على حالته الصحية.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف في هذا الصدد:

«اطلعت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف على البيان الصادر عن مجموعة من الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 7 مايو 2019 بخصوص السيد أحمد منصور.. وإذ تشير البعثة إلى أنه سبق لدولة الإمارات وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة، وأن فندت كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية.. وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها بهدف تشويه وتزوير الحقائق.

كما تؤكد دولة الإمارات على عدم صحة الادعاءات الأخيرة المتعلقة بإضراب السيد أحمد منصور عن الطعام، حيث يتم تقديم الوجبات الغذائية له وبانتظام، وذلك وفقاً لجدول الوجبات اليومية المقدمة للنزلاء، كما يخضع وبشكل دوري للفحوص الطبية اللازمة. ويتمتع بصحة جيدة. وآخر فحوص طبية أُجريت له في شهر أبريل 2019.

وتقوم أسرته بزيارته بصفة دورية، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، وآخر زيارتين لذويه كانتا في شهر أبريل 2019. وهم على اطلاع على حالته الصحية.

وفي الختام، تؤكد البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف على التزام الدولة باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمكفولة بموجب الدستور وتشريعاتها الوطنية، وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية، كما تؤكد حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفي إطار المهام والولاية المناطة بتلك الأجهزة والآليات بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».