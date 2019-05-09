211 تصريحاً لخيم رمضانية في العين عبر المنصة الذكية

العين (الاتحاد)

أصدر مكتب الطوارئ ببلدية مدينة العين 211 تصريح خيم رمضانية بأنواعها المختلفة والتي تشمل الخيم الرمضانية أمام المساجد أو حرم المسجد والخيم التي تقام في الفنادق خلال الشهر الفضيل، والخيم الموجودة في الأحياء السكنية، ويشترط لجميع فئات الخيم تصاريح تصدر من البلدية ومن جهات أخرى، وفق الاشتراطات التي حددها مكتب الطوارئ بالبلدية التي حذرت من استغلال الخيام لغير الغرض المرخصة له. ويمكن تقديم الطلب من خلال شعبة الخيام بمكتب الطوارئ كما تم فتح باب التقديم على الخيم الرمضانية عبر المنصة الذكية (سمارت هب) لخدمة الجمهور بشكل أسرع وأكثر سهولة، مع توفير جميع المستندات والموافقات المطلوبة ليتم إصدار التصريح في وقت قياسي، حيث تم ربط المنصة الذكية بنظام تصاريح الخيم، ويقوم الموظفون المختصون بتفتيش الموقع المطلوب والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات، ويمكن التقديم من قبل الشركات والأفراد على المنصة الذكية وايضاً المتابعة عبر رقم مكتب الطوارئ 993 أو مراجعة مقر المكتب. و قال سعيد عبيد الكعبي مدير مكتب الطوارئ ببلدية مدينة العين، يشترط لترخيص الخيام أمام المسجد أو حرم المسجد مراجعة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للحصول على شهادة عدم ممانعة ويتم بعد ذلك متابعة الطلب من قبلنا، أما تراخيص الخيم التي تقام في الفنادق فتحتاج لموافقة من قبل دائرة الثقافة والسياحة ويمكن الحصول عليها عن طريق الشركة المرخصة مع ذكر موقع الخيمة ونوع المناسبة وفترة التركيب والإزالة، بالإضافة لصورة من الرخصة التجارية وعضوية غرفة أبوظبي إلى جانب صور من الهوية واعتماد التوقيع من صاحب الرخصة آو من ينوب عنه.

وأضاف الكعبي: يشترط في الموقع الذي يتم اختياره لإقامة الخيم الرمضانية أن لا يؤثر على حركة السير، ولا تقام الخيمة على أملاك خاصة لغير طالب التصريح، كما يمنع ممارسة أي نشاط آخر في خيم إفطار صائم كتحويلها لمجالس رمضانية أو استغلالها لإلقاء المحاضرات أو أي نشاط غير المصرح به.

وأكد الكعبي بأن التصاريح يجب أن تستوفي جميع المتطلبات والموافقات من الدفاع المدني وشركة العين للتوزيع، كما يجب الالتزام باشتراطات وأنظمة الصحة والسلامة المعمول بها في إمارة أبوظبي.

وأوضح الكعبي أنه فور استيفاء الوثائق مع الطلب، تتم عملية الكشف الميداني على الموقع الذي ستقام عليه الخيمة، للتأكد من مطابقته لاشتراطات البلدية.

وختم الكعبي حديثه حول الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض أصحاب الخيم مثل تحويلها لمقاه وأماكن تجمعات أو القاء المحاضرات، مما يتنافى مع الغرض المصرح له، وفي حال تم رصد أي من هذه المخالفات يتم سحب التصريح وإزالة الخيمة.

105 خيام في «رمضان آمن»

منحت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة الموافقة لـ 105 خيم لاستقبال الصائمين على موائد الإفطار في مختلف مناطق الإمارة، في إطار حملة «رمضان آمن». وقال العميد محمد عبد الله الزعابي، مدير الإدارة، إن الفرق المختصة نفذت زيارات تفتيشية على الخيم للتأكد من توافر الاشتراطات الوقائية اللازمة فيها، وتبين خلال هذه الزيارات التزام جميع الخيم المذكورة بالاشتراطات والمعايير المطلوبة والهادفة لضمان سلامة مرتادي هذه الخيام.