260 طناًً من الخضراوات الطازجة في «أسواق المزارعين»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أسواق المزارعين التي تنظمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنشطتها للموسم الزراعي الحالي، على أن تعاود العمل من جديد أواخر شهر أكتوبر القادم، وتقيم الهيئة ثلاثة أسواق في كل من الشهامة، وديرفيلد مول بأبوظبي والخبيصي بالعين لمساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم من الخضراوات والفواكه والتمور والعسل مباشرة للجمهور خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقاً لتقديرات المبيعات، فقد حققت الأسواق الثلاثة مبيعات تقدر بنحو 260 طناً من الخضراوات الطازجة خلال الفترة من نهاية أكتوبر 2018 وحتى نهاية أبريل 2019، وتعتبر أسواق المزارعين قنوات مهمة لتسويق المنتجات المحلية ومساعدة أصحاب المزارع على البيع مباشرة لجمهور المستهلكين وزيادة دخل أصحاب المزارع، حيث يتم اختيار مواقع ذات أهمية خاصة للمزارعين والمستهلكين على حد سواء بهدف وصول المنتجات المحلية إلى أكبر شريحة من المستهلكين على مستوى الإمارة.

وتوفر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية منصات مظللة لعرض المنتجات الطازجة الواردة مباشرة من مزارع المواطنين، حيث تحرص على إتاحة الفرصة للمشاركين بيع منتجاتهم إلى المستهلكين في أجواء صحية وآمنة، وذلك في إطار خطة الترويج للمنتجات المحلية والمساهمة في زيادة دخل المزارعين، كما يتمتع المزارعون المشاركون في هذه الأسواق بحرية مطلقة في تحديد أسعار البيع، حيث لا تتدخل الهيئة في تسعير منتجاتهم من الخضراوات والفواكه والورقيات والتمور والعسل وغيرها، ما يعود على المزارع بالنفع والفائدة، كما يُكسب المزارعين خبرة في التجارة والبيع مباشرة للمستهلكين.