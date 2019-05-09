«زايد للإسكان» يعتمد 1000 قرار دعم سكني للمواطنين

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال اجتماعه في دبي أمس، 1000 قرار دعم سكني للمواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطة اعتمادات قرارات الدعم السكني التي وضعها البرنامج للعام الجاري 2019، حيث توزعت قرارات الدعم السكني بين فئة القروض السكنية والمنح، وتنوعت ما بين بناء جديد واستكمال للمساكن، بالإضافة إلى فئة شراء المساكن.

ويأتي هذا الاعتماد تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن حكومة الإمارات تسعى، من خلال عملها الدؤوب، إلى تحقيق الرفاه السكني، وضمان التلاحم المجتمعي، من خلال توفير المسكن لجميع الأسر المواطنة، حيث يأتي هذا الإعلان تزامناً مع شهر رمضان المبارك، انطلاقاً من قيم البذل ومضاعفة الجهود التي جعلتها حكومة الإمارات إحدى ركائز العمل المؤسسي، وجزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات الحكومية.

وقال معاليه، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء حي سكني بمدينة خورفكان في المنطقة الشرقية، فإن مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان اعتمد طرح مناقصة تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية لتخطيط وتصميم والإشراف على إنشاء حي سكني يضم 250 مسكناً بمدينة خورفكان في الشارقة.

وأضاف أن تطلعات قيادتنا الرشيدة تجدد الطموحات لتسخير الإمكانيات كافة لضمان استقرار الأسرة المواطنة، وتحقيق التلاحم المجتمعي الذي يعبر عن هوية دولة الإمارات، ويؤكد اهتمامها في بناء الإنسان والعمران وتحقيق الحياة الكريمة لكل أسرة مواطنة، مشيراً إلى أن طرح مناقصة المشروع يأتي لبناء مجتمع سكني جديد ضمن المواصفات المعتمدة في دليل جودة الحياة في المجتمعات السكنية الحيوية والذي أطلقته وزارة السعادة والإيجابية وجودة الحياة في سبيل خلق مجتمعات متلاحمة وخلاقة في بيئة سعيدة ومستدامة. وأوضح معاليه أن الحي السكني الذي يقع في منطقة العوينات بخورفكان، يضم 250 مسكناً بمساحة تقديرية تصل إلى 360 متراً مربعاً للمسكن الواحد الذي يحتوي على ثلاث إلى أربع غرف نوم قابلة للتوسعة المستقبلية، لافتاً إلى أن تكلفة الحي السكني تتراوح ما بين من 800 مليون إلى مليار درهم، وتوقع أن يتم تسليم المشروع في نهاية عام 2022. وثمن معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي دور حكومة إمارة لشارقة وتعاونها الملموس في توفير مساحة الأرض التي سيقام عليها الحي السكني، حيث أبدت تجاوباً سريعاً يؤكد أن حكومة دولة الإمارات تعمل كفريق واحد لتحقيق غايات سامية لرفاه المجتمع.