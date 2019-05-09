الامارات | «زايد للإسكان» يعتمد 1000 قرار دعم سكني خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للإسكان» يعتمد 1000 قرار دعم سكني خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان 1000 قرار دعم سكني بمناسبة شهر رمضان الكريم، ضمن خطة اعتمادات قرارات الدعم السكني التي وضعها البرنامج لعام 2019.

وتوزعت قرارات الدعم السكني بين فئة القروض السكنية والمنح، كما تنوعت مجالات الدعم السكني ما بين بناء جديد واستكمال للمساكن، بالإضافة إلى فئة شراء المساكن.

وأكد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، أن حكومة الإمارات تسعى من خلال عملها إلى تحقيق الرفاه السكني وضمان التلاحم المجتمعي من خلال توفير المسكن لجميع الأسر المواطنة، ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع الشهر الكريم، وانطلاقاً من قيم البذل ومضاعفة الجهود التي جعلتها حكومة الإمارات إحدى ركائز العمل المؤسسي، وجزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات الحكومية.

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وقال النعيمي إن مجلس إدارة البرنامج اعتمد طرح مناقصة تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية لتخطيط وتصميم والإشراف على إنشاء حي سكني يضم 250 مسكناً بمدينة خورفكان، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء حي سكني بمدينة خورفكان في المنطقة الشرقية، مؤكداً أن تطلعات القيادة تجدد الطموحات لتسخير كل الإمكانات لضمان استقرار الأسرة المواطنة وتحقيق التلاحم المجتمعي الذي يعبر عن هوية دولة الإمارات، ويؤكد اهتمامها ببناء الإنسان والعمران، وتحقيق الحياة الكريمة لكل أسرة مواطنة. وأشار النعيمي إلى أن طرح المناقصة يأتي في إطار بناء مجتمع سكني جديد ضمن المواصفات المعتمدة في دليل جودة الحياة في المجتمعات السكنية الحيوية، والذي أطلقته وزارة السعادة والإيجابية وجودة الحياة في سبيل خلق مجتمعات متلاحمة وخلاقة في بيئة سعيدة ومستدامة. وأضاف النعيمي أن الحي السكني بمنطقة العوينات يضم 250 مسكناً بمساحة تقديرية 360 متراً مربعاً للمسكن الواحد، الذي يحتوي من ثلاث إلى أربع غرف نوم قابلة للتوسعة المستقبلية، كما يتوقع أن تكون كلفة الحي السكني من 800 مليون إلى مليار درهم، ويتوقع أن يتم تسليم المشروع في نهاية عام 2022. من جهته، ثمّن رئيس مجلس إدارة البرنامج دور حكومة إمارة الشارقة وتعاونها الملموس في توفير مساحة الأرض التي سيقام عليها الحي السكني، حيث أبدت تجاوباً سريعاً، وهذا يؤكد أن حكومة دولة الإمارات تعمل كفريق واحد لتحقيق غايات سامية لرفاه المجتمع.

5 أحياء سكنية

أنشأ «زايد للإسكان» خمسة أحياء سكنية منذ تأسيسه، تضم هذه الأحياء 490 مسكناً وتشمل إمارات الدولة كافة، ويعد حي السيوح السكني بإمارة الشارقة أول حي يتم إنشاؤه بالإمارة، بينما يعد الحي الجديد بمنطقة خورفكان هو الثاني ضمن مبادرات البرنامج في الإمارة، كما يقوم البرنامج حالياً بتنفيذ ثلاثة أحياء سكنية في جميع إمارات الدولة تضم 1990 مسكناً. واعتمد البرنامج معايير الاستدامة ضمن مواصفات المساكن في الأحياء السكنية، حيث يؤكد البرنامج التزامه بتقديم منتجات عالية الجودة تسهم في جودة الحياة وتحافظ على البيئة والموارد.

الحي السكني بمنطقة العوينات يضم 250 مسكناً