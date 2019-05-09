الامارات | احتراق مركب محمّل بالديزل في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق مركب محمّل بالديزل في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شبّ حريق في «مركب خشبي» محمّل بالديزل والسيارات في منطقة ميناء خالد، وأتت النيران على المركب بالكامل، وتمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو وفيات، نتيجة سرعة استجابة الفرق الأمنية والإطفاء.

وأفادت إدارة الدفاع المدني بأنه ورد بلاغ لغرفة العمليات في الساعة 6:44 صباح أمس يفيد بوجود حادث حريق على أحد المراكب في ميناء خالد محمّل بالديزل، وعلى أثر ذلك تحركت الفرق الأمنية والإطفاء من مركز سمنان والميناء والإدارة لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحادث في الساعة 7:25 صباحاً.

وأشارت إلى أنه تمت السيطرة على الحادث دون وقوع إصابات، والتأكد من سلامة طاقمه البالغ 13 شخصاً يحملون جنسيات دول آسيوية، مشيرة إلى أن المركب كان محملاً بالديزل وعدد من السيارات وإطارات مركبات، وتمت السيطرة على الحريق خلال وقت قياسي ومنع انتشار النيران، ثم تولت فرق الإطفاء عملية التبريد.