الامارات | «طرق دبي» توفر نظاماً ذكياً للتعرف إلى المواقف الشاغرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» توفر نظاماً ذكياً للتعرف إلى المواقف الشاغرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفر نظام المواقف الذكية في منطقتي الرقة في ديرة، والمركز التجاري العالمي على امتداد شارع الشيخ زايد (E11)، الذي يُعنى بتوفير معلومات آنية عن المواقف الشاغرة في المناطق الخاضعة لهذا النظام، حيث تم تركيب 2030 مجسّة أرضية و70 كاميرا رقمية علوية ونظام تحكم مركزي ذكي لتغطية أكثر من 3035 موقفاً.

وقالت الهيئة، إنها تسعى إلى تقديم أفضل الوسائل وأيسرها للمستفيدين من هذه الخدمة، حيث ستتيح هذه الخدمة الجديدة لمستخدمي المواقف التعرف إلى أماكن المواقف الشاغرة عن طريق تطبيق هيئة الطرق والمواصلات (خدمة ابحث عن موقف)، من خلال 13 لوحة إرشادية إلكترونية تم تركيبها بالقرب من تلك المواقف.

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وأوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، أنه تم تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية، حيث تقوم المجسّات الأرضية والكاميرات الرقمية برصد نسبة استخدام المواقف آليا والتعرف إلى الأماكن الشاغرة، وإرسال هذه المعلومات آنياً إلى نظام التحكم المركزي، ومنها إلى اللوحات الإرشادية الإلكترونية وتطبيق الهيئة الذكي.

وأشارت إلى أن الهدف من الخدمة الذكية الجديدة هو توفير معلومات آنية ودقيقة عن أماكن المواقف، والتعرف إلى عدد المواقف الشاغرة في المناطق التي تم تركيب الأنظمة الذكية فيها، وذلك تسهيلاً على المتعاملين وتوفيراً للوقت والجهد عليهم، كما تسهم أنظمة المواقف الذكية في تقليل وقت البحث عن مواقف شاغرة بمعدل 20% إلى 30%، مقارنة بالمواقف التقليدية، وأن أنظمة المواقف الذكية تساعد على خفض الحوادث المرورية وتقليل الازدحام، حيث يتم توفير متوسط ثماني دقائق من زمن البحث عن موقف شاغر، مقارنة بالمواقف التقليدية، وأن هذه الأنظمة تسهم أيضاً في تحسين جودة الهواء بتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة من المركبات التي يبحث سائقوها عن مواقف شاغرة بمعدل 239 طناً سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.

وأكدت بن عدي أن تنفيذ مشروع أنظمة المواقف الذكية يأتي ضمن المبادرات التي تسعى الى تحقيق الغايات الاستراتيجية للهيئة، الهادفة إلى تلبية متطلبات الحكومة الذكية لإمارة دبي وإسعاد المستخدمين.