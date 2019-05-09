الامارات | مواصلات الإمارات تنفّذ حملة «القيادة الآمنة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلات الإمارات تنفّذ حملة «القيادة الآمنة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مواصلات الإمارات حملة توعية موجهة للمجتمع عموماً، والسائقين خصوصاً، تستمر خلال شهر رمضان، تركّز فيها على تقديم التوعية من أجل القيادة الآمنة وتعزيز مستويات السلامة المرورية في الشهر الفضيل، وذلك انطلاقاً من حرصها على أداء أدوارها التوعوية الهادفة، والقيام بمسؤولياتها المجتمعية.

وأكّد مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية بمواصلات الإمارات، خالد شُكر عبدالقادر، حرص المؤسسة على تذكير السائقين من خلال المحاضرات والمطويات وحسابات التواصل الاجتماعي والرسائل المباشرة بشروط وسلوكيات السلامة على الطرق، وتوعيتهم بمتطلبات القيادة الآمنة، مبيناً أن من أهم المبادرات لهذا العام توزيع آلاف المطويات على سائقي المؤسسة تحت عنوان «إرشادات القيادة الآمنة في شهر رمضان»، التي صدرت بثلاث لغات، هي (العربية والإنجليزية والأوردو)، واحتوت المطويات الرسوم التوضيحية اللازمة، بهدف تشجيع السائقين على التقيد بالإرشادات، وضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة لهم، وللمنقولين، ومستخدمي الطريق أثناء القيادة في الشهر الفضيل.